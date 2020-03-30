Erzurumlu kadınlar Kovid-19 nedeniyle gönüllü olarak maske üretmeye başladı Erzurum'un Oltu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde 4 kadın gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde 4 kadın gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver, Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt içinde de geniş kapsamlı tedbirler alındığını hatırlattı.

Kendilerinin de Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde başta ilçede görev yapan güvenlik güçleri olmak üzere maske ihtiyacını karşılamak için üretim yaptıklarını belirten Tanrıver, şu ifadeleri kullandı:

"Oltu Kaymakamı Şenol Turan'ın talimatıyla Kovid-19 ile mücadele için üretimine karar verilen antibakteriyel maskeler için atölyemiz aktif şekilde çalışmaktadır. İlçemizde ve atölyemizde dezenfekte işlemleri belediyemizce yapılmış olup malzeme temini ise kaymakamlığımızca sağlanmıştır. 4 kadın arkadaşlarımız maske dikimi için gönüllü olarak çalışmaktadır, kendilerine teşekkür ediyorum."

Gönüllü maske üreten 4 kişiden biri olan Oltu Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Öğretmeni Figen Efe ise "Ülkemizde görülen Kovid-19 salgını nedeniyle Oltu Kaymakamımız Turan'ın ricası üzerine maske üretimiyle, bu mücadeleye katkı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Merkezde yüzde yüz pamuk ve antibakteriyel özelliğe sahip kumaştan üretilen maskeler 40 derece suda deterjanla, 70 derece su da ise deterjansız yıkanabiliyor.

Üretim sırasında sosyal mesafeyi koruyarak maske diken kadınlar günde 500 adet olmak üzere ilk etapta 1500 maske üretmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA