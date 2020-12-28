Erzurumlu kadınlar kolektif çalışacak

Erzurum İPEKYOLU Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Suna Alim, Dünyada ve ülkemizde 2020 yılının çok çetin geçtiğini belirterek, "2021 yılının en az ilk altı ayında da bunun izlerini göreceğiz.

Erzurum İPEKYOLU Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Suna Alim, Dünyada ve ülkemizde 2020 yılının çok çetin geçtiğini belirterek, "2021 yılının en az ilk altı ayında da bunun izlerini göreceğiz. Türkiye'nin yeni yolunun üretim ekonomisinden geçtiğini "Yüksek katma değerli üretim odaklı bir model oluşturmalıyız bunun yolu da ancak kolektif çalışma ile gerçekleşeceğine inanıyoruz" dedi.

Amaçlarının ev hanımları olarak Sınırlı sorumlu Erzurum İPEKYOLU Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifini kurarak hem Erzurum, hem ülke hem de ev ekonomilerine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Suna Alim, "Erzurumlu kadınlarımızın iş sektörüne girmesi, ekonomi potansiyellerinin daha da artırılması için Biz gerek ilimizde gerekse ülkemizde bir Model olmak için büyük bir heyecanla yola çıkmış bulunuyoruz. Hedefimiz öncelikle katma değerli ürünler üreterek bir marka oluşturmaktır. Kendimizi daha iyi tanıtmak ve Ürünlerimizi sergilemek içinde, başta il valimiz Okay Memiş olmak üzere Büyükşehir belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve diğer ilçe belediyelerimizden de destek beklediğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Biz Kadınlar yan yana gelerek birbirimizin yaşamına dokunarak, değiştirmek istiyoruz" diyen Suna Alim, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Yeni kurulmamıza rağmen kadınlardan yoğun ilgi görmemiz ve çok kısa sürede onlarca kadınımızın üyelik başvurularının olması bizleri ziyadesi ile memnun etmektedir. Amacımız Kadınlarımızı sosyal hayatın içerisine çekmek ve katma değer üretmelerini sağlamaktır.

Ülkemizin çok zor bir süreç içerisinden geçtiği bu dönemde amacımız krizi fırsata çevirerek kadınlarımız ile birlikte el ele vererek Kooperatifimizin sürdürülebilir kalkınmada da öncü rol oynatmaktır. Bunun içinde üreten veya üretmek isteyen tüm kadınlarımızı aramızda görmek bizleri daha da güçlü kılacaktır.

Erzurum İPEKYOLU Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifi yönetim kurulu olarak Erzurum'da unutulmaya yüz tutmuş damak tatlarımız, hepsi birbirinden şık ve tasarımlı hanım eli değişmiş el sanatlarımızı yeniden gün yüzüne çıkartmak için var gücümüz ile üretiyoruz.

Ürünlerimizden sıralayacak olursak, unutulmaya yüz tutulmuş kasap sucuğumuzu, el sanatlarımızı, Hınıs Fasulyesi, ev yapımı Turşu, ev helvası, ev Salçalarımız, Ehramdan ve Oltu taşından ürünler, Çeyizlik şal ve tamamen organik el dokuması bebeklerin üretim satış ve pazarlamasını yapmaya başlamış bulunmaktayız." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı