Erzurumlu güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda iddialı

05.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:56

İtalya'da 10-16 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek Erzurumlu güreşçiler, organizasyonda şampiyonluk hedefliyor.

Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcuları Erzurumlu Rahman Bilici 63 kiloda grekoromen stilde, İbrahim Bölükbaşı da 97 kiloda mücadele edecek. Organizasyonda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi Olimpik Hakem Yusuf Sadri Kishalı da söz konusu şampiyonada minderde görev yapacak.

Güreş İl Temsilcisi Battal Alpkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda Erzurum'dan Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın daha önce Avrupa şampiyonluğu kazandığını söyledi.

Karabacak ve Kabanlı'dan sonra dadaşlar şehri Erzurum'dan uzun yıllardır Avrupa şampiyonu çıkmadığını anlatan Alpkılıç, "Geçmişte Erzurumlu sporculardan Yakup Gör ve Fırat Binici Avrupa 2'ncisi, Muhammet Kotanoğlu, Ömer Çubukçu ve Raham Bilici de Avrupa 3'üncüsü olmuştu. İnşallah İtalya'daki şampiyonada Bilici ve Bölükbaşı Avrupa şampiyonu olarak ülkemize döner." dedi.

Alpkılıç, sporcuların şampiyonluk hedeflediklerini belirterek, dadaş güreşçilere ve şampiyonadaki milli sporculara başarı diledi.

Kaynak: AA