Erzurumlu girişimci devlet desteğiyle açtığı tesiste yurt dışına kolonya pazarlamayı hedefliyor

Erzurum'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle açtığı tesiste deterjanın yanı sıra kolonya da üreten Selçuk Uygur, yurt dışına açılmayı hedefliyor.

Erzurum'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle açtığı tesiste deterjanın yanı sıra kolonya da üreten Selçuk Uygur, yurt dışına açılmayı hedefliyor.

Girişimci Uygur, geçen yıl deterjan imal etmek için KOSGEB'e sundukları projenin onaylanmasıyla haziran ayında Erzurum'da kurduğu tesiste, gerekli sertifika ve izin belgelerini tamamlayarak üretime başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle artan kolonya tüketimini göz önüne alan Uygur, üretim bandını genişleterek beraber çalıştığı 3 kimyager ile kısa sürede kolonya üretimi için girişimlerde bulundu.

Uygur, günlük ortalama 4 ton ürettiği kolonyayı, Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Kars ve Ardahan'a pazarlıyor.

Uygur, AA muhabirine, 2020 yılında tesisini kurduğunu belirterek, "Kendi markamız altında limon kolonyası üretip pazarlamasını yapıyoruz." dedi.

Tesiste 10 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Uygur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolonyada 80 derece alkol bulunduğundan virüsleri yok etmede etkili. Bu da insanların kolonyayı dezenfektan olarak tüketmesini sağladı. Şimdilik yüzde 40 kapasiteyle çalışarak 6 ile kolonya gönderiyoruz. Önümüzde günlerde istihdamı artırmayı ve Doğu Anadolu'ya açılmayı planlıyoruz. İhracat anlamında hazırlıklarımız tamam. Türk cumhuriyetlerine ve Orta Doğu pazarlarına numunelerimizi gönderdik. İnşallah olumlu cevap alırsak bölgemizde üretilen kolonyaları yurt dışına pazarlayacağız."

Uygur, e-ticaretten de satış yaptıklarını belirterek, hedeflerinin Türkiye ve yurt dışı pazarı olduğunu ifade etti.

Tesisin sorumlu kimyageri Muhammet Akbulut da kolonyanın yapım aşamasına başlamadan önce hazırlanan numune üzerinde fiziksel ve kimyasal özellikleri analiz ettiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç