Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
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Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

19.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:49
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

ERZURUM'da gençler, koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlama önlemlerinde sokak hayvanlarını unutmadı.

ERZURUM'da gençler, koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlama önlemlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Caddeler ile mahalleleri gezen gençler, kedi ve köpekler için yiyecek ve mama bıraktı.

Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi'nin gönüllü gençleri, sokak hayvanları için seferber oldu. Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalabileceğini düşünen gençler, temin edilen yemler ile mamaları kentin, muhtelif noktalarına bıraktı. Kısıtlamanın başladığı ilk haftalarda ise yaban hayatında yaşayan hayvanlar için yiyecek bıraktıklarını söyleyen Gençlik Meclisi Başkanı Muhammet Ali Koç, yaptıkları etkinlikleri anlattı: "Pandemi de kurallara uyuyoruz. Ancak kısıtlama sebebiyle cadde ve sokaklar ile mesire alanları hayvanlara kaldı. Hayvanların da aç kalmaması için yem, mama ve yemek dağıtıyoruz" dedi.


Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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