Erzurumlu gençler, Kaş'ta dalış yaptı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, "Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta" projesinin üçüncü etabı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, "Kaş'tan Erzurum'a Yörük Gençler Kayakta, Dadaş Gençler Dalışta" projesinin üçüncü etabı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Erzurum Valiliği, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezleri ve Kaş Kaymakamlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Erzurum'dan Kaş'a gelen 21 genç, Limanağzı Koyu'nda dalış yaptı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, dünyanın en önemli turizm destinasyonunda gençlere ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Projenin üçüncü etabının Kaş'ta yürütüldüğünü belirten Yazıcı, "Erzurum'dan ilçemize gelen 21 gencimiz, burada Türkiye'nin en önemli, Akdeniz ölçeğindeki en iyi noktalarında dalış yapmanın keyfini yaşayacak. Geçtiğimiz aylarda ilimizden ve ilçemizden Erzurum'a 20 gencimizi kayak yapmaya Palandöken pistine göndermiştik." diye konuştu.

Dalış yapmak için Kaş'a gelen gençlerden Berat Anık ise "Denizin altını ilk defa göreceğiz. Merak ediyoruz. Heyecanlıyız. Gördüklerimizi, arkadaşlarımıza ve ailemize aktarmak için sabırsızlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci