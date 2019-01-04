Erzurumlu fenomen markete poşet yerine el rabası ile gitti

ERZURUMLU sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları'nın (37), Erzurum şivesi ile hayat verdiği, 'Dadaş Tom' videoları ile milyonlarca takipçisi oldu. Sosyal medyada yayımladığı videolarla tıklanma rekoru kıran Arifoğulları, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren poşet uygulamasını, el arabası ile alışverişe giderek mizahi bir dille anlattı.

Erzurum'da yaşayan Arif Arifoğulları çok sevdiği çizgi film kahramanı Tom ile fenomenler arasına girdi. Arifoğulları, yerel ağız ile seslendirdiği videoları sosyal paylaşım sitelerinde paylaşınca kısa sürede halkın ilgi odağı oldu. Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından milyonlarca takipçisi olan Arifoğulları, Tom'un halk tarafından çok sevildiğini belirtti. 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe giren ücretli poşet uygulamasını konu edinen Arif Arifoğulları, markete el arabası ile girdi. Aldığı ürünleri yanında getirdiği çuvala dolduran Arifoğulları'nı etraftakiler meraklı gözlerle izledi. Amacının eleştiri olmadığını söyleyen Arifoğulları, Uygulamaya mizah katmak istedim dedi.

Kaynak: DHA