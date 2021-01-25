Erzurumlu çocukların kızak eğlencesine dondurucu soğuklar da engel olmuyor
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Erzurumlu çocukların kızak eğlencesine dondurucu soğuklar da engel olmuyor

25.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:45
Erzurumlu çocukların kızak eğlencesine dondurucu soğuklar da engel olmuyor

Erzurum'da kar yağışının ardından kırsal mahallelerde bir araya gelen çocuklar, dondurucu soğuğa rağmen kızakla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından kırsal mahallelerde bir araya gelen çocuklar, dondurucu soğuğa rağmen kızakla kayarak keyifli zaman geçiriyor.

Yakutiye ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Umudum Mahallesi'ndeki çocuklar, kar yağışının ardından evlerinin bulunduğu alandaki bir rampayı kızak pistine çevirdi. Kendi imkanlarıyla yaptıkları tahta kızaklarla kayarak güzel zaman geçiren çocukların eğlencesi renkli geçti. Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen çocukların kızak keyfine aileleri de alkışlarla ortak oldu.

Çocuklardan Yüsra Yeşil, AA muhabirine, kar yağışının ardından mahallenin ara sokaklarındaki rampalarda kızak kaymanın keyfini yaşadıklarını belirterek, arkadaşlarıyla çok eğlendiğini anlattı.

Muhammet Buğra Bulut da kar yağışına çok sevindiklerini ve kızak kayarak eğlendiklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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