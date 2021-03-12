Erzurumlu çocuklardan tarihi ve simge mekanlarda İstiklal Marşı klibi

Erzurum'da bir grup ilkokul öğrencisinin kentin kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.

Erzurum'da bir grup ilkokul öğrencisinin kentin kurtuluşu ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla tarihi alanlarda İstiklal Marşı'nı seslendirdiği klip hazırlandı.

Yakutiye ilçesindeki Tatbikat İlkokulu sınıf öğretmeni Nurhan Uzun ve 4. sınıf öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü sebebiyle kentin simge ve tarihi mekanlarında İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrencilerin, okul önünde, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Atlama Kuleleri ve Üç Kümbetler gibi tarihi yerlerde İstiklal Marşı'nı seslendirdiği bu anlar, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Tatbikat İlkokulu Müdürü Yener Kütükcü'nün destekleri ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Atik'in yardımıyla drone desteğiyle videoya çekildi ve bir klip hazırlandı.

Sosyal medyadan yayınlanan klip, kısa sürede beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç