Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi
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23 Nisan, Haber

Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi

Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi 'Evde kalın kitap setleriniz bizden" sürprizi' Başkan Orhan sağlık çalışanının annesine sahip çıktı Korona virüs ülkemizde her yaş aralığındaki vatandaşları bir hayli etkilerken her gün sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındakileri özellikle...

23.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:59
Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi

Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi

'Evde kalın kitap setleriniz bizden" sürprizi'

Başkan Orhan sağlık çalışanının annesine sahip çıktı

ERZURUM - Korona virüs ülkemizde her yaş aralığındaki vatandaşları bir hayli etkilerken her gün sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındakileri özellikle de çocukları evde yaşamaya adeta mecbur bıraktı.

23 Nisan Egemenlik ve çocuk bayramında ilk defa çocuklar okullarda ve açık havadaki toplu kutlamalara katılmayarak buruk bir bayram yaşayacaklar. Erzurum Aziziye ilçesinde de Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, çocukların bayram sevincini bir nebze de olsa yaşatmak adına çocuklu ailelere hikaye kitap setleri göndererek minikleri sevindirmeyi ihmal etmedi.

Erzurum Aziziye Belediyesi 23 Nisan'da evlerinde çıkamayan öğrencileri sevindirmeyi de unutmadı. Evlerinde uzun süre çıkamayan çocukların sıkıntılarını gidermek amacıyla onlara "23 Nisan sevincini birlikte yaşayalım" diyerek bir önemli adım daha attı. Eğitime de bir katkı sunmak için 500 veya 1000 çocuklu aileye içerisinde her yaş grubuna uygun 7 kitaptan oluşan "Aile Okuma Seti" hediye etti. Belediye Başkanı Orhan'ın selamı ile ailelere dağıtılan bu hediye paketleri ile zorunlu evde kaldığımız bu süreci aile boyu okuyarak, eğlenerek atlatalım mesajı iletildi.

Sağlık çalışanına 'senin ailen bizim ailemiz' denildi

Korona ile mücadele eden kahraman sağlık çalışanı haftalarca evlerine gidemeyerek ailelerini merak içinde kutsal görevlerini icra ederek büyük fedakarlıklar yapıyor. Erzurum Aziziye ilçesinde de bir sağlık çalışanı da kronik rahatsızlığı bulunan annesi için endişe duyması karşısında ilçe belediye başkanı Cevdet Orhan imkanları seferber ederek 'senin ailen bizim ailemiz' diyerek belediye misafirhanesinin kapılarını açmayı ihmal etmedi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ülkemizin geçirdiği bu zor süreçte olağanüstü bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına şu mesajı verdi;

"Sen işine bak aklın yakınlarında kalmasın" dedi.

Doğu Anadolu'da plazma toplayan ekip içerisinde yer alan bir sağlık çalışanın endişelerini haber alan Başkan Muhammed Cevdet Orhan harekete geçti. Sağlık çalışanımızın annesinin kronik kalp rahatsızlığının bulunduğu, kendisinin ise görevi gereği sürekli Covıd-19 risk grubu ile yakın temasta olduğu ve evinde uzun zaman ayrı kalması gibi nedenlerden ötürü evde yalnız kalan, kronik rahatsızlığı olan annesi ile ilgili ciddi kaygılar taşıdığı öğreniliyor.

Bir sağlık çalışanının bu kaygılarını öğrenen Başkan Orhan duyarsız kalmayarak evde yalnız kalan sağlık çalışanının Annesini belediyenin konuk evine yerleştirerek tüm ihtiyaçlarını karşılayarak "Sen işine bak biz yakınlarınızın yanındayız" mesajını verdi. Başkan Orhan, "Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızın her zamankinden daha fazla yanlarında olmak zorundayız ve bu fedakar çalışanlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirmek için kafalarında hiçbir endişeleri olmaması gerekir" dedi.

Erzurumlu çocuklara 23 Nisan bayram hediyesi

Kaynak: İHA

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