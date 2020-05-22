Erzurumlu çocuklar arafalık sevincini evlerinde yaşadı Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan çocukların geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladıkları "arafalıkları" Aziziye Belediyesi tarafından evlerine dağıtıldı.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan çocukların geleneksel olarak bayramdan önceki gün topladıkları "arafalıkları" Aziziye Belediyesi tarafından evlerine dağıtıldı.

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın eski bayramlardan biraz uzak kalacağı bildirildi.

Aziziye ilçesinde çocukların bayramdan bir önceki gün olan Arife günü ile bayram sabahında halk dilinde "arafalık" toplayamamalarının buruk bir bayram geçirmelerine neden olacağı aktarılan açıklamada, Aziziye Belediyesinin hem gelenekleri yaşatmak hem de çocuklara buruk bayram geçirmemesi için arafalık hediyesi hazırladığı kaydedildi.

Açıklamada, içerisine fıstık, çikolata, şeker, maske ve kolonya bırakan hediye paketlerinin aralarında Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da bulunduğu ekipler tarafından kapı kapı dolaşarak çocuklara dağıtıldığı kaydedildi.

Görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Orhan, İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda ilçede ikamet eden çocuklara hediye kutusu gönderildiğini ifade etti.

İlçede yaklaşık 20 bin çocuğa arafalık dağıtılacağını aktaran Orhan, "Erzurum'un vazgeçilmez geleneği olan arefelik kültürünün yaşatılmasında çocukların önemli misyonu var. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan çocukların bu geleneği unutmaması için böyle bir organizasyonu yapmaya karar verdik. Bugünü yarına taşıyacak çocuklarımızın salgın dolayısıyla buruk bir bayram geçirmelerine gönlümüz razı olmadı. İnşallah arefelik geleneği gelecek yıllarda orijinal haliyle sürdürülür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA