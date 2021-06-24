Erzurumlu çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi
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Erzurumlu çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi

Erzurumlu çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel

ERZURUMLU çiftçi Sefa Laç (31), tarlasına traktörü ile yaklaşık 3 saatte Türk bayrağı çizdi.

ERZURUMLU çiftçi Sefa Laç (31), tarlasına traktörü ile yaklaşık 3 saatte Türk bayrağı çizdi. Türk bayrağına olan sevgisini toprağa işleyen Laç, "Hayalimi gerçekleştirdim. Bu bayrağı Euro 2020'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle morali bozulan A Milli Futbol Takımı'na hediye ediyorum" dedi.

Erzurum- Bingöl kara yolunun Tuzcu köyü mevkiinde çizilen Türk bayrağı yoldan geçenler tarafından ilgiyle izleniyor. Köyüne 2 kilometre uzaklıktaki boş tarlasına giden Sefa Laç, 10 dönüme traktörü ile Türk bayrağı çizdi. Yoldan geçen ve köyden görülen bayrak dikkat çekiyor. Sefa Laç, başta babası olmak üzere çok kişinin kendisine "Paran mı, mazotun mu çok", "Mazotun litresi kaç lira biliyor musun" dediklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bayrak ve vatan sevgisi içimizde var. Yukarıda tarla sürüyordum. Kuraklıktan dolayı toprak beton gibi olmuştu. Pulluklar batmıyordu. Çok yoruldum ve tarlayı sürmeyi bıraktım. Aklıma hemen zemini yumuşak olan boş tarlaya girip ay yıldız yapmak geldi. Zaten geçen yıl böyle bir fikir aklımda vardı. Türk bayrağının yanına kullandığım traktörün markasını da çizdim. Önümüzdeki yıl yukarda 60 dönüm arazim var. Oraya sürpriz bir şey yapacağım. Toprağa işlediğim bu ay yıldızı aldığı kötü sonuçlarla moralleri bozulan Euro 2020'ye erken veda eden A Milli Futbol Takımı'na hediye ediyorum."


Erzurumlu çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi
Erzurumlu çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi
Erzurumlu çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi
Erzurumlu çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi
Erzurumlu çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek

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