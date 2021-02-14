Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
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Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var

14.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 14.02.2021 09:32
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var

ERZURUMLULAR Sevgililer Günü'nü farklı şekillerde kutluyor.

ERZURUMLULAR Sevgililer Günü'nü farklı şekillerde kutluyor. Kimisi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iki kilo meyve alarak eşiyle yemeyi düşünürken, kimisi de Sevgililer Günü denince kahkaha atmaya başlıyor. Sevgililer Günü'yle yüzleri gülen çiçekçiler ise "Sevgilisinin kilosu kadar gül alan müşteriler var" dedi.

Erzurumluların Sevgililer Günü yorumları duyanları güldürdü. Vatandaşların bir kısmı Sevgililer Günü'nü kutlamadığını söylerken, bir kısmı da uzun zamandır bugün için hediye beklediğini belirtti. Sevgilisi olmayanların ise ilgisini çekmeyen 14 Şubat bu yıl çiçekçilerin daha çok yüzünü güldürdü. Pandemi döneminde çiçek satışlarının oldukça azaldığını söyleyen Ubeydullah Harmandar, "14 Şubat Sevgililer Günü işlerimize hareket kattı. Pandemi döneminde uzun zamandır satışlarımızda azalma vardı. Sevgililer günü denilince insanın değer yargılarının zirve yaptığı bir gün akla geliyor. Herkesin bir değerlisi, sevdiği mutlaka vardır. Bugün de çiçek tüketimi daha ön planda yerini alıyor. Bu durum bizi tabiki sevindiriyor. Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül, orkide rağbet görüyor" dedi.

Harmandar, "Yeni nesil bu tip durumlara daha farklı bakıyor. İmkanı olan kişiler sevdiklerine kilosu kadar gül alıyor. Tek seferde yüz veya bin tane kocaman muhteşem demetler yaptırarak sevdiğini daha üst seviyede göstermeye çalışıyor. Tane gül fiyatlarımız şu anda 15 lira ama muhtemelen 20 lirayı görecek. Gülün zirve yaptığı dönemi yaşıyoruz. Mart ayı itibarıyla sıcaklığın artması ve seracıların daha çok üretime geçmesi fiyatları düşürecektir. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle sevgililer günü olduğu için hafta sonu kısıtlamasında da satışlarımız devam edecek. Bu karardan çiçekçiler olarak çok mutlu olduk" diye konuştu.'İKİ KİLO MEYVE İLE KUTLAYACAĞIM'Sevgililer Günü'nde 11 yıllık evli olduğu eşine meyve alarak bu günü kutlayacağını söyleyen Mümin Bıyık, "Sevgililer Günü'nü elbette kutlayacağız. Eve giderken iki kilo meyve alacağım. Eşimle oturup afiyetle yiyerek günümüzü kutlayacağız" dedi.

Sevgililer Günü'nün sürekli kutlanmasına gerek olamadığını söyleyen Hilal Genç ise "Sevgililer Günü'nü bu zamana kadar kutlamadım. Bu ilişkiden ilişkiye değişiyor. Hediye olarak ince düşünülmüş fikirler beni mutlu eder. İlişkinin durumuna bağlı olarak arada bu tarz önemli günlerin kutlanması hoş oluyor. Sürekli kutlanmalıdır görüşünde değilim ama arada bir kutlansa güzel olur. Öncesinde beğendiğim, sevdiğimi söylediğim bir şeyi karşımda hediye olarak görürsem çok mutlu olurum" dedi.

 


Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var
Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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