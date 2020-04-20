Erzurumlu besici danasını satıp "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Aşkale, Güncel

Erzurumlu besici danasını satıp "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde besicilik yapan Yakup Artık, sattığı danasının parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

20.04.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:04
Erzurumlu besici danasını satıp

Erzurum'un Aşkale ilçesinde besicilik yapan Yakup Artık, sattığı danasının parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İlçenin Karahasan Mahallesi'nde oturan besici Yakup Artık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı öğrendikten sonra destek olmak amacıyla bir danasını 3 bin liraya satıp parasını bağışlamak için harekete geçti.

Kaymakamlık yetkilileriyle irtibata geçen Artık'ın teslim ettiği para İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince Ziraat Bankası Şubesi'ndeki ilgili hesaba yatırıldı.

Yakup Artık, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya gücü yettiğince destek olmak istediğini belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de beslediğim hayvanlardan birini bağışlayarak destek olmak istedim. Hayırlı olsun, devletimiz var olsun." dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri de bu örnek davranışı dolayısıyla Artık'a teşekkür ederek Ziraat Bankası'nın ilgili hesabına yatırılan paranın makbuzunu kendisine teslim etti.

Kaynak: AA

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