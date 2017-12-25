Erzurumlu Asker Kuzey Irak'ta Yaralandı

Irak'ın kuzeyinde 2 askerin şehit olduğu çatışmada Erzurumlu asker de yaralandı.



PKK terör örgütünün kış üslenmesine karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin sınırında, Irak'ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde bir grup teröristle sıcak temasa girdi. Çatışmada 2 asker şehit oldu, Erzurumlu Piyade Uzman Çavuş Taner Temur da yaralandı.



Yaralı asker Temur, hastanede ameliyata alındı. Temur'un eşinin Hakkari'de olduğu anne ve babasının da hastaneye gitmek üzere Erzurum'dan yola çıktığı bildirildi. - ERZURUM