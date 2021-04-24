Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu
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Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu

Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yükseltisi ile ön plana çıkan ve kamp merkezleriyle farklı branşlarda birçok spor kulübüne ev sahipliği yapan Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu.

Yükseltisi ile ön plana çıkan ve kamp merkezleriyle farklı branşlarda birçok spor kulübüne ev sahipliği yapan Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu. Azerbaycan Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi.

Pandemi nedeniyle kısıtlamalara tabi tutulan yüzme havuzlarında yalnızca milli takımlarının antrenman yapılmasına izin verilirken Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu, birçok ülkenin yüksek irtifa kampları için ilk tercihi oldu. Erzurum'da Yüksek İrtifa Olimpik Yüzme Havuzu'nda Azerbaycan'dan 10 sporcu, Avusturya'dan 7 sporcu, Slovenya'dan 5 sporcu, Yunanistan'dan 7 sporcu, İsveç'ten 1 sporcu ve Rusya Federasyonu'ndan 3 sporcu kamp yapıyor.

"Avrupa ülkelerinden Erzurum'un ayrı bir yeri var, o da rakımın yüksek oluşu"

Azerbaycan Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Reşad Abdurrahmanov, "Biz Azerbaycan Milli Takım ve heyeti ile Türkiye ve Erzurum'da bulunuyoruz. Azerbaycan ekibi olarak biz ikinci kez geliyoruz ve kamp yapıyoruz. Neden Türkiye ve Erzurum dersek şunu bilelim ki Avrupa ülkelerinde Erzurum'un ayrı bir yeri var, o da rakımın yüksek oluşu, dağ havasının ve oksijenin bol olmasıdır. Ayrıca Yüksek İrtifa da bulunduğundan burasını tercih ettik. Milli takımın buna ihtiyacı bulunuyor. Önceleri Avrupa ülkelerinde antrenman yapıyorduk burası bildik ve buraya geldik burada antrenman yapıyoruz. Burayı tercih etmemizin bir başka amacı ise hem Azerbaycan'a yakın oluşu ve hem de kardeş ülke oluşundandır. Burada yapılan antrenmanlar daha verimli geçtiği için burasını tercih ettik. Azerbaycan ekibi olarak 9 sporcu ve iki antrenör ile kamp yapıyoruz. Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Daha sonra Olimpiyatlara kota almak ve Olimpiyatlara katılmak amacındayız. Buradaki kampa birçok yabancı ülke gelmiş bulunuyor. İlk önce biz gelmiştik, bizim peşimize Avrupa'nın güçlü takımları da Erzurum şehrinde antrenman yapıyor. Bu ülkeler arasında Azerbaycan, Avusturya, Slovenya, Yunanistan, İsveç ve Rusya bulunuyor. Bu ülkeler arasında bulunmamızın bize yararı daha iyi tecrübe kazanmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Reşad Abdurrahmanov antrenörlüğünde kamp yapan 10 Azerbaycanlı sporcu, Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu'nda antrenmanlarına aralıksız devam ediyorlar. - ERZURUM

Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu
Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu
Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu
Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu
Erzurum, yüzme milli takımlarının gözdesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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