Erzurum yolu kapanıyor
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Erzurum yolu kapanıyor

Iğdır-Kağızman-Erzurum yol güzergahı olan Karakurt yolu kapanıyor.

24.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:45
Erzurum yolu kapanıyor

Iğdır-Kağızman-Erzurum yol güzergahı olan yolu kapanıyor.


Karakurt Barajının su tutması nedeniyle 26 Şubat Çarşamba günü saat 09: 00 dan itibaren Kağızman-Karakurt yolunun ulaşıma kapatılacağı açıklandı. Erzurum istikametine ulaşım Selim-Sarıkamış-Karakurt merkez güzergahı üzerinden sağlanacak.


Nisan ayı itibariyle suların tam yükselmesi nedeniyle, Karakurt yolu tamamen ulaşıma kapatılacak. Erzurum'a ulaşım Sarıkamış-Karaurgan yolu ile sağlanacaktır. - KARS

Kaynak: İHA
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