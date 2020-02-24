Erzurum yolu kapanıyor
Iğdır-Kağızman-Erzurum yol güzergahı olan Karakurt yolu kapanıyor.
Iğdır-Kağızman-Erzurum yol güzergahı olan Karakurt yolu kapanıyor.
Karakurt Barajının su tutması nedeniyle 26 Şubat Çarşamba günü saat 09: 00 dan itibaren Kağızman-Karakurt yolunun ulaşıma kapatılacağı açıklandı. Erzurum istikametine ulaşım Selim-Sarıkamış-Karakurt merkez güzergahı üzerinden sağlanacak.
Nisan ayı itibariyle suların tam yükselmesi nedeniyle, Karakurt yolu tamamen ulaşıma kapatılacak. Erzurum'a ulaşım Sarıkamış-Karaurgan yolu ile sağlanacaktır. - KARS