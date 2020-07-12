Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.

Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle saat 20: 00 sıralarında Sukavuşumu mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA