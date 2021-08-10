Erzurum Yeni Medya Derneğinden Başkan Sekmen'e ziyaret

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve dernek yönetimi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve dernek yönetimi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Erzurum Yeni Medya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli ve dernek yönetimi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulundu. Gamze İspirli, başkanlığındaki dernek yönetim kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e nezaket ziyaretinde bulunarak, derneğin kuruluş amacı; misyonu, vizyonu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Amaçlarının Anadolu basının sorunlarını ilgili mercilere aktarmak olduğunu belirte İspirli, "Erzurum'da meslektaşlarımız arasında dayanışmayı sağlayarak, toplumun sesi olan medyanın toplumla bütünleşmesini sağlamak için yola çıktık. Teknolojik gelişmelere önemli bir konuma gelen yeni medyanın gücünü etkin kullanmak adına elimizden geleni yapacağız. İnternet haberciliği özgünlük ve donanım gerektiren bir alan, bu alandaki sorunların çözülmesi konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz"dedi.

Teknolojik gelişmelerle birlikte internet medyasının öneminin arttığını belirten İspirli, "Dijital teknolojideki ilerleyişi yakından takip ederek medyayı yeni bir döneme taşıyacağına ve bu dönemin medyayı güçlendireceğine inanmaktayız. Toplum içinde medyanın kalite standartlarının yükseltilmesini teşvik etmek, desteklemek ve yönlendirmek amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimizin güzel çalışmalara ve projelere imza atacağına yürekten inanıyorum. Derneğimizin bir başka amacı da Gazeteciliği yeniden sorgulamak, eğitimi sürekli hale getirmek, meslek içi eğitimi yerleştirmek, gençlere yol göstermek, akademik çalışmaları desteklemek, özgür ve çok sesli olmak misyonlarıyla derneğimiz üyeleri için düzenleyeceğimiz eğitimlerle medyaya yeni bir soluk getirmeye çalışacağız. İnternet gazetecilerinin özlük haklarının, Basın Kanunu çerçevesinde görev yapan medya mensuplarının hakları ile eşitlenmesi, online habercilikle uğraşanların sarı basın kartı almaları, haber sitelerinin resmi ilanlardan yararlanabilmeleri, Basın Kanunu'nda internet gazeteciliğine de yer verilmesi hayati önemdedir. İnternet medyası çalışanları vergi ödemekte, haberin yayımlanması konusunda kanun karşısında sorumlu olmakta, gerektiğinde işgücü istihdam etmekte ancak internet medyası konusunda kanun olmadığı için bu alanda çalışanlar gazeteci sayılmamaktadırlar. Bu konudaki hakların elde edilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Sekmen ise medyanın önemine değinerek, yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi paylaşımında bulunarak, İspirli ve ekibine çıktıkları yolda başarı dileğinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı