Erzurum yavru atmaca ayakkabı dükkanına girdi

26.10.2019 11:44

YAVRU ATMACA AYAKKABI DÜKKANINA GİRDİ

Erzurum'un Oltu İlçesi'nde yorgun düşen yavru atmaca ayakkabı mağazasına girdi. İşyeri sahibi İbrahim Aslan tarafından yiyecek verilen atmaca, karton kutuyla götürüldüğü yaban hayatı koruma sahasında doğaya bırakıldı.

Oltu ilçesine bağlı Aslanpaşa Mahallesi 3'üncü cami sokakta ayakkabı mağazası işleten İbrahim Aslan, 23 Ekim günü sabah saatlerinde işyerini açtıktan sonra cama bir şeyin çarptığını gördü. İşyerinin camına çarpanın yavru atmaca olduğunu gören İbrahim Aslan, kuşu düştüğü yerden alarak içeriye götürdü. İbrahim Aslan ve arkadaşı Yüksel Ayyıldız, yaralı olabileceğini düşündükleri yavru atmacayı veterinere muayene ettirdi. Veteriner hekimin aç kaldığını söylediği atmacayı yeniden işyerine götüren Aslan ve Yıldız, kasaptan kıyma alarak karnını doyurdu. Bir süre sonra kendine gelen atmacayı karton bir kutuya koyan iki arkadaş ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Yaban Hayatı Koruma sahasına götürerek doğaya bıraktı. Karton kutudan çıkan yavru atmaca özgürlüğe kanat çırptı.

Kaynak: DHA