ERZURUM YASAĞA VE TEHLİKEYE RAĞMEN SÜS HAVUZUNDA YÜZÜYORLAR
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ERZURUM YASAĞA VE TEHLİKEYE RAĞMEN SÜS HAVUZUNDA YÜZÜYORLAR

KIŞIN Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da yazın hava sıcaklığının 35 dereceyi bulması üzerine bunalan gençler, deniz olmadığı için süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

22.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:02

KIŞIN Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'da yazın hava sıcaklığının 35 dereceyi bulması üzerine bunalan gençler, deniz olmadığı için süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor.

SÜS HAVUZUNU PLAJA ÇEVİRDİLER

Deniz seviyesinden bin 850 metre yükseklikteki Erzurum'da kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye, yazın da artı 35 dereceye ulaşması sonucu 70 derecelik bir değişimle zor anlar yaşıyor. Sıcağa pek alışık olmayan Erzurumlular günler büyük bir bölümü gölge alanlarda yaşarken bazı gençler ise şehrin en işlek merkezlerinde olan süs havuzlarına girerek serinlemenin keyfini çıkarıyor. Yasak ve tehlikeli olmasına rağmen kıyafetlerini çıkarıp iç çamaşırları ile süs havuzuna atlayan yaşları 16 ile 19 arasında değişen gençler, uzun süre suda eğlendi. Gençler suyun kirine ve elektrik çarpması gibi tehlikelere aldırış etmeden, derinliği 40 santimetreyi bulan havuzda serinledi.

Zaman zaman sudan çıkan ve koşarak havuza atlayan gençler, yoldan geçenlerin ilginç bakışları arasında sanki bir sahil kenarındaymış gibi hoşça vakit geçirdiler. Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır tabelasına rağmen gençler yaklaşık, 1 saat suda kaldıktan sonra havuzdan çıkarak evlerine gittiler. Enes Çiftçi, "Havalar çok sıcak. Serinleyebileceğimiz havuz yok. Biz de buraya geldik. Mekan olarak çok güzel" diye konuştu.

BÜYÜK BİR TEHLİKE

Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya, çocukların 220 volt elektrik bulunan havuzda korumasız eğlenmelerin büyük bir tehlike arz ettiğini söyledi. Süs havuzundaki ışıklandırmayı sağlayan elektriğin 220 volt olduğunu belirten Sınırkaya, "Çocuklar büyük bir tehlike içinde. Çocukların havuzun içinde 220 volt elektrikle temas ihtimali çok yüksek. Bilindiği gibi su en büyük iletkendir. Çocuklar çarpılabilir, ölümle sonuçlanabilecek çok vahim olaylara sebebiyet verilebilecek bir şey. Bir an önce tedbirin alınması, çocukların bu havuzlara girmesinin engellenmesi gerekir. Havuzun içinde ışıklandırmayı sağlayan elektrik tertibatı var. 220 volt üzerinde elektrik bulunan lambaların üzerini kaplayan cam koruma kırıldığı zaman elektrik suyla temasa geçecektir. Bu da çocukların anında çarpılması anlamına gelir, ölümle sonuçlanabilecek bir olay yaşanabilir" dedi.

Çocukların bu havuzlara girmesinin engellenmesi gerektiğini belirten Sınırkaya, bunun yolunun da çocukların bu tür ihtiyaçlarını karşılayacağı daha uygun alanların yapılmasıyla olabileceğini kaydetti.

ERZURUM YASAĞA VE TEHLİKEYE RAĞMEN SÜS HAVUZUNDA YÜZÜYORLAR

Kaynak: DHA

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