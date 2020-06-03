ERZURUM YAKUTİYE'DE PARKLAR ÇOCUKLAR İÇİN DEZENFEKTE EDİLDİ
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ERZURUM YAKUTİYE'DE PARKLAR ÇOCUKLAR İÇİN DEZENFEKTE EDİLDİ

ERZURUM'un merkez Yakutiye İlçesi'nde bugün ve Cuma günü sokağa çıkacak çocuklar için parklar dezenfekte edildi.

03.06.2020 08:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 08:43

ERZURUM'un merkez Yakutiye İlçesi'nde bugün ve Cuma günü sokağa çıkacak çocuklar için parklar dezenfekte edildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın izniyle bugün 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkacak çocuklar için Yakutiye Belediyesi, parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yakutiye Belediyesi koronavirüsle mücadele ekipleri, sokağa çıkacak çocuklar için ilçe merkezinde bulunan 53 parktaki çocuk oyun ekipmanlarını dezenfekte etti. 12 ayrı ekip, parklardaki oyun alanlarının yanısıra spor malzemelerini ve oturakları ilaçladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, çocukların bugün ve Cuma günü sokağa çıkacaklarını belirterek, parkların hazır hale getirildiğini söyledi. Normalleşme sürecinde tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Uçar, temizlik ve hijyen konusunda belediye olarak hazırlıklarını titizlikle yaptıklarını kaydederek, vatandaşları salgına karşı duyarlı davranmaya ve Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini uygulamaya devam etmesini istedi.

ERZURUM YAKUTİYE'DE PARKLAR ÇOCUKLAR İÇİN DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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