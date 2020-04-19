ERZURUM Veysel Dede, 53 yıllık eşine cam silerek yardım ediyor
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ERZURUM Veysel Dede, 53 yıllık eşine cam silerek yardım ediyor

Veysel Dede, 53 yıllık eşine cam silerek yardım ediyorERZURUM'da yaşayan 74 yaşındaki Zahide-Veysel Akdağ çifti, koronavirüs nedeniyle 40 gündür evden dışarıya adımını atmadı.

19.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:12
ERZURUM Veysel Dede, 53 yıllık eşine cam silerek yardım ediyor

Veysel Dede, 53 yıllık eşine cam silerek yardım ediyor

ERZURUM'da yaşayan 74 yaşındaki Zahide-Veysel Akdağ çifti, koronavirüs nedeniyle 40 gündür evden dışarıya adımını atmadı. 6 çocuk babası Veysel Akdağ, 53 yıllık eşi Zahide Akdağ'a ev işlerinde de yardım ediyor. Birlikte cam silip, temizlik yapan çift, salgının bir an önce sona ermesi için için dua ettiklerini söylediler.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde oturan Zahide-Veysel Akdağ çifti, koronavirüs salgınından korunmak için yaklaşık 1,5 aydır evlerinden çıkmıyor. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması kuralına uyan çift, evlerine misafir de kabul etmiyor. Sabahtan akşama kadar ev işlerini beraber yapan Akdağ çifti, birbirlerine yardımcı oluyor. Salgın sebebiyle çocuklarının da ziyarete gelmemelerini isteyen çift, el ele vererek ev işlerini birlikte yapıyor.

Hayat arkadaşına yardım eden Veysel Akdağ, cam silip evi temizliyor. Salgın nedeniyle çocuklarının da evlerine gelmemelerini istediklerini söyleyen emekli imam Akdağ, "Hayat müşterek. Hanım, belinden 4 kez ameliyat oldu. Elimden geldiğince ev işlerinde ona yardım ediyorum. Salgın başladıktan beri evden çıkmadık. Allah memleketimizi, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, toprağımızı bu virüsten korusun, def eylesin, Kaf dağının ardına atsın. Her gün 15-16 cüz Kuran'ı Kerim okuyorum. Eşime yardım ediyorum. Kurallara uyup sokağa çıkmıyoruz. Çocuklarımızı da eve getirmiyoruz. Bu virüsü atmamız için herkes evde kalsın" dedi.

Salgının ardında 40 gündür evden çıkmadıklarını, ihtiyaçlarını damatlarının karşıladığını belirten Zahide Akdağ ise koronavirüsten kurtulmak için evde kalınması gerektiğini ifade etti. Salgın nedeniyle kızlarının da yardıma gelemediğini anlatan Zahide Nine, "Günlerimiz iyi geçiyor. Camları eşimle beraber sildik. Koronavirüs nedeniyle temizlik için kadınlar da gelmiyor. Herkes evde kalsın ki sağlıklı kalalım. Allah tüm Türkiye'yi koranavirüsten korusun" dedi.

Kaynak: DHA

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