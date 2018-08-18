Erzurum Vergi Tahsilatı Verileri Açıklandı

Erzurum vergi tahsilat oranı yüksekliği bakımından bölgesel ortalamaları yine geçti. Temmuz ayı ölçeğinde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 59,65, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 59,02, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 57,97, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 53,05 oldu.

HAZİRAN AYI ERZURUM

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Temmuz ayı vergi tahakkuk ve tahsilat verilerini açıkladı. Erzurum'da ocak-temmuz ayları toplamında tahakkuk eden 1,0 milyar TL tutarındaki verginin 629,6 milyon TL'lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 59,65 olarak hesaplandı.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

7 aylık ölçekte tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 1,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1.4 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2.3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 7,8 milyar TL oldu. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 73,51 Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 44,29, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 13,35 olarak kaydedildi.

ERZURUM'UN BÖLGESEL PAYLARI

Ocak-Temmuz ayları içeriğinde tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 629,6 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 852,3 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 3,6 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı KUDAKA bölgesinde yüzde 73,94, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 45,81, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 17,21 olarak hesaplandı

BÖLGE İLLERİ TAHSİLAT ORANLARI

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 79.27, Ardahan'da yüzde 67.32, Kars'ta yüzde 61.49, Elazığ'da yüzde 59.71, Erzurum'da yüzde 59.6, Erzincan'da yüzde 58.65, Muş'ta yüzde 58.28, Malatya'da yüzde 53.66, Ağrı'da yüzde 52.52, Bitlis'te yüzde 48.09, Iğdır'da yüzde 47.42, Bingöl'de yüzde 44.27, Van'da yüzde 27.9, Hakkari'de yüzde 24.53 olarak paylaşıldı. - ERZURUM