Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Aslan'dan Etso'ya Ziyaret

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Ergün Aslan, "30. Vergi Haftası" dolayısıyla Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Ergün Aslan, beraberindeki Gelir İdaresi Grup Müdürü Mehmet Kuzucu, Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürü Bahadır Bağ ve Aziziye Vergi Dairesi Müdürü Şinasi Şenol ile Yücelik'e makamında ziyarette bulundu.

Lütfü Yücelik, ziyarette yaptığı konuşmada, vergi bilinci yüksek toplumlarda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini ifade ederek, mükelleflerin işlerini kolaylaştıran, çözüm odaklı uygulamalarının iş alemi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aslan ise Vergi Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler hakkında Yücelik'e bilgi verip her mükellefin kendileri için özel olduğunu söyledi

Bütün kurum personelinin bu anlayışla en iyi hizmeti sunmaya gayret gösterdiğini belirten Aslan, devletin sunduğu her türlü kolaylığı aksatmadan mükellefe ulaştırmak için çalıştıklarını anlattı.

Kaynak: AA