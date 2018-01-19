Erzurum ve Vanlı Çocuklar Fenerbahçe-Göztepe Maçını İzleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" Projesi kapsamında Erzurum ve Van'dan İstanbul'a gelen 200 çocuk, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe'nin Göztepe'yi ağırlayacağı maçı tribünden izleyecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığınca "Biz Anadoluyuz" projesinin yürütüldüğü belirtildi.

Projeyle, Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında var olan kardeşlik bağlarının artırılmasının amaçlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan çocukların daha önce hiç gitmedikleri şehirlerdeki tarihi ve kültürel yerleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, Erzurum ve Van'dan İstanbul'a gelen 200 çocuk, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yerlerinin gezilmesinin yanı sıra yarın saat 19.00'da Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak Süper Lig karşılaşmasını Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile izleyecek."