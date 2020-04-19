Erzurum ve Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla caddeler boş kaldı Erzurum ve Van'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum ve Van'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Erzurum'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Fotofilm Şubesi ekiplerince dronla yapılan denetimlerde Aziziye Tabyaları, Cumhuriyet Caddesi, Paşalar Caddesi ve ana hatlarda yapılan kontrollerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüntülendi. Çekilen görüntülerde kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür edildi. Van Van'da da Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününe cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. İstisna kapsamındakiler dışında vatandaşların sokakta olmasına izin vermeyen polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ekip araçlarıyla sokaklarda devriye gezen polisler, megafonlardan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Vanlılara teşekkür etti. Cadde ve sokaklardaki sakinliğin havadan görüntülendiği Van'da giriş çıkış noktalarında da kontroller sürüyor. Kaynak: AA