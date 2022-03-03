Erzurum ve Tunceli'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu - Haberler

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Erzurum ve Tunceli'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu

AA, Sidar Can Eren - Kültür Sanat
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Erzurum ve Tunceli'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Tunceli'de etkili olan sağanak ve kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu.

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Tunceli'de etkili olan sağanak ve kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu.

Şiddetli rüzgarın ardından başlayan kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Kent beyaz örtüyle kaplandı.

Tunceli

Tunceli'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı kara yollarında ulaşım aksadı.

Kentte bir süredir devam eden sağanak ve karların erimesinin etkisiyle dereler taştı.

Taşkınlar nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktalarında da ulaşım güçlükle sağlandı.

Ekipler, iş makinesi desteğinde yolda biriken hafriyatları temizledi.

Erzurum ve Tunceli'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Tunceli'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Tunceli'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Tunceli'de sağanak ve kar yağışı etkili oldu

AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat

Erzurum, Tunceli, kar, Kültür Sanat, Haberler

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