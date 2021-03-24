Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
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Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

24.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:44
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

ERZURUM'da etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar hasar gördü.

ERZURUM'da etkili olan ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar hasar gördü. Muş'ta ise fırtınada çok sayıda ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. 

Kent merkezinde dün gece yarısından itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtınada, Palandöken ilçesinde çok sayıda tabela ile sokak lambası devrilirken, ev ve iş yerinin de çatısı uçtu. İlçedeki üstü kapalı otobüs durağı, park halindeki otomobilin üzerine devrilirken, bahçe duvarı uçtu, kamelyalar yıkıldı. Çatılardan düşen sac ve baca taşları, araçların üzerine devrildi.

Yunusemre Mahallesi'nde lojmanın çatısındaki soba bacası, uçarak park halinde olan 2 otomobilin üzerine düştü. Soba bacasının çatısı, otomobilde hasara neden olurken, bacadan düşen taş parçası da başka otomobilin ön camına saplandı. Araç sahibi Mustafa Kazan, "Dün gece şiddetli rüzgar vardı. Sabah balkona çıktığımda aracın ön camında taş olduğunu gördüm. Aşağı indiğimizde baca korumasının yan taraftaki aracın tavanına çarpıp yere düştüğünü, beton parçanın da benim aracın ön camına saplandığını gördüm" dedi. Öte yandan fırtınanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve polis ekipleri, hasar olan bölgelerde incelemelerde bulundu.MUŞ'TA ÇATILAR UÇTU

Muş'ta da gece saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtınada, Karşıyaka Mahallesi'ndeki site ve kent merkezinde çok sayıda binanın çatıları uçtu. Bina çatılarından uçan sac parçaları, çevreye savrulurken, park halindeki birçok otomobilin üzerine düştü. 


- Muş
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Erzurum ve Muş'ta fırtına; çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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