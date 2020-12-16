Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzurum ve Kars'ta yoğun sis

16.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:46
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis

SON yıllarının en sıcak ve yağışsız aralık ayının yaşandığı Erzurum ve Kars'ta, sis etkili oluyor.

SON yıllarının en sıcak ve yağışsız aralık ayının yaşandığı Erzurum ve Kars'ta, sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü kentler, sisten görünmez oldu. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen yıllarda kış ayının şiddetli soğuklar yaşanan aralık ayı, bu yıl şaşırtıyor. Kar yağışının çok az olduğu bölgede hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteorolojiden alınan verilere göre bölgede dün gece en düşük sıcaklıklar 0 ve üzerinde gerçekleşti. 4,5 derece ile Muş bölgenin en sıcak kenti olurken Iğdır'da en düşük sıcaklık 3,7 olarak gerçekleşti. Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede dün gece ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu: Ağrı 2,9, Ardahan 0,3, Erzincan 1,7, Erzurum 0, Iğdır 3,7, Kars 0, Muş 4,5.

ERZURUM SİSTEN GÖRÜNMEDİYöre insanı tarafından 'kara kış' olarak isimlendirilen aralık ayında Erzurum'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Aralık ayında en düşük hava sıcaklığının 0 derece seyretmesi vatandaşları da şaşırtıyor. Kar yağışının ardından ısınan hava kent merkezinde yoğun sise yol açtı. Yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştügü kent merkezinde sürücüler zor anlar yaşadı. 3 bin 271 metre yüksekliğindeki Palandöken Dağı, sis nedeniyle görünmez oldu. KARS'TA SİS ETKİLİ

Kars, kent merkezi kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. En düşük hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sis etkili oldu. Kar ve buzların eridiği Kars'ta sis dolayısıyla görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle oluşan kırağılar ise ilginç görüntüler oluşturdu.


- Kars
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

İlgili Haberler

Yoğun sis Iğdır-Kars kara yolunda ulaşımı aksattı
Yoğun sis Iğdır-Kars kara yolunda ulaşımı aksattı
Soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu
Soğuk hava ve yoğun sis etkili oldu
Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi
Kars'ta sisten uçak seferi iptal edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Sermiyan Midyat Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ali Palabıyık Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Adana Ankara Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum ve Kars'ta yoğun sis | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:46:16. #1.15#
title