Erzurum ve Kars'ta soğuk hava ile kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Erzurum ve Kars'ta soğuk hava ile kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Erzurum ve Kars'ta soğuk hava ile kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum ve Kars'ta devam eden dondurucu soğuklar ile aralıklı kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'ta devam eden dondurucu soğuklar ile aralıklı kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı ile soğuk havanın etkisiyle araçlarının camlarında oluşan buz ve karları temizledi.

Dondurucu soğuk nedeniyle kentteki bazı bina çatılarında ve cami bahçelerindeki şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

Kar yağışıyla birlikte tarihi mekanlar da beyaza büründü.

Kaldırımlarda ve yollarda biriken karları temizlemek için belediye ekipleri çalışma başlatırken, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise karayollarında buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Kars

Kars'ta da soğuk hava hayatı zorlaştırdı.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, vatandaşlar araçlarını battaniye ve halılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Bitki ve ağaçlarda oluşan kırağı da güzel görüntüler oluşturdu. Kentte bazı bölgelerde, sis etkili oluyor.

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AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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