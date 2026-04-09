Erzurum ve Kars'ta kar yağışı; 73 kırsal mahalle yolu kapandı

Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da kar kalınlığı 211 santimetreye ulaşırken, kayak sezonu 15 Nisan'a uzatıldı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Erzurum'da, gece başlayan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, araçların üzeri karla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi iş makineleri cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

KIRSAL MAHALLE YOLLARI KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 73 kırsal mahallenin yolu da ulaşıma kapandı. Erzurum-Artvin kara yolundaki 2090 rakımlı Güzelyayla Geçidi'nde ulaşım aksadı. Çok sayıda ağır tonajlı araç yolda kaldı. Bazı vatandaşlar, kendi imkanları ile araçlarını kurtarırken, bölgede ekiplerin çalışması sonucu çekilen araçlarla trafik yeniden normale döndü. Kar kalınlığının 167 santimetre olarak ölçüldüğü Erzurum-Bayburt arasındaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde de kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu. Diğer yandan kayak sezonunun 15 Nisan'a uzatıldığı Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 211 santimetre olarak ölçüldü.

KARS'TA 'KAR' SÜRPRİZİ

Erzurum'un yanı sıra Kars'ta da kar yağışı etkili oldu. Kentte dün akşam saatlerinde başlayıp, etkisini giderek artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Park halindeki araçlar ile çiçek açan ağaçlar, beyaz örtüyle kaplandı. Kars Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması başlattı. Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, ani bastıran yağış nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
