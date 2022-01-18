Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye ekipleri cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri ise özellikle şehirlerarası yolların yüksekte kalan bölümlerinde mücadele çalışması yürüttü.

Kars'ta da akşam saatlerinde kar etkisini göstermeye başladı.

Yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler kontrollü şekilde kara yollarında ilerledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar küreme çalışması başlattı.

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Erzurum ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Kars, kar, Güncel, Haber

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