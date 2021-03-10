Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi

10.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:12
Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi

Erzurum ve Kars'ta Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.

Erzurum ve Kars'ta Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili idrak edildi.

Erzurum'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak camilere gidip ibadet etti.

Camilerde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinleyen vatandaşlar, Kovid-19'un insanlığın hayatından çıkması için yapılan duaya "amin" dedi.

Miraç Kandili dolayısıyla Kars'ta da camilerde programlar düzenlendi.

Kentte tarihi Evliya Camisi'ndeki kandil programında vatandaşlar okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'i dinledi.

Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı, dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Alişan Nükhet Duru Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz
Spor Can Bartu Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum ve Kars'ta eller semaya kalktı, Miraç Kandili idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 22:12:42. #1.15#
title