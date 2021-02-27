Erzurum ve Kars'ta dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor
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Erzurum ve Kars'ta dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor

27.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:32
Erzurum ve Kars'ta dondurucu soğuklar ile doğal güzellikler bir arada yaşanıyor

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.

Bir süre önce kar yağışıyla beyaza bürünen Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bazı bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, cami önlerindeki şadırvanlar buz tuttu.

Araç camlarının buzla kaplandığı kentte, kırağı tutan ağaçlarda güzel manzaralar oluştu.

Belediye ekiplerinin cadde, sokak, yol ve kaldırımlarda buz temizleme çalışması sürüyor.

Kars

Kars'ta ise soğuk hava nedeniyle göl, ırmak ve dereler buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye ve halı ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Besiciler hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilmek için donan derelerin buzlarını kırdı.

Sarıkamış ilçesinde de beyaz örtüyle kaplanan sarıçam ormanları, Cıbıltepe, Keklik Vadisi ve Ağbaba dağlarında güzel manzaralar oluştu.

Bölgeye ilgi gösteren doğa fotoğrafçıları da güzel kareler yakalamaya çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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