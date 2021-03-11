Erzurum ve Kars'ta bahar karı
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Erzurum ve Kars'ta bahar karı

11.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:44

ERZURUM ve Kars'ta gece başlayan kar yağışı, yer yer sürüyor.

ERZURUM ve Kars'ta gece başlayan kar yağışı, yer yer sürüyor. Köy yolları ulaşıma kapanırken, Erzurum'da kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı. Okula giden öğrencilere, velileri eşlik etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde mart ayında etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde Erzurum ve Kars'ta başladı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar, sabah saatlerinde de etkili oldu. Erzurum ve Kars'ta yoğun kar yağışı ile çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının akşama kadar etkili olacağı belirtildi. Erzurum'da güne karla başlayanlar, kazma ve küreklerle ev ve iş yerlerinin önleri ile araçlarının üzerlerini temizledi. Yağışın devam ettiği kentte Büyükşehir Belediyesi ile merkez belediyelerin karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makineleriyle mahalle aralarından toplanan karlardan küçük tepeler oluştuğu görüldü. Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışıyla birlikte kent merkezi, kısa sürede beyaza büründü. Karla kaplanan kentin tarihi dokusu, görsel güzellik sundu. Karslılar, mart ayında yağan karın toprağa büyük faydasının olduğunu belirtti. 


- Kars
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı
Erzurum ve Kars'ta bahar karı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK

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