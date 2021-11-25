Erzurum ve Kars kar yağışıyla beyaza büründü

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla etkisini devam ettiren kar, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Ağaç ve bitkilerin beyaza büründüğü, tarihi yapıların görsel şölen sunduğu kentte, araç sürücülerinin kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Kars

Kars'ta da gündüz etkili olan sağanak, gece saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte sabah iş yerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Öte yandan, Ardahan ve Erzincan'ın da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.