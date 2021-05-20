Erzurum ve Erzincan için kuvvetli fırtına uyarısı

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan'da görülecek rüzgar, fırtınaya dönüşecek.

Kuvvetli fırtınanın saatteki hızının 60 ila 90 kilometre olması bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu