Erzurum ve Erzincan'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az, zamanla parçalı bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde ise gece saatlerine kadar 60 ila 80 kilometreyi bulacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da 4, Kars'ta 5, Ardahan'da 7, Erzurum'da 9, Tunceli'de 14, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 37, Tunceli'de 35, Erzincan'da 33, Kars ve Ağrı'da 29, Ardahan'da 28, Erzurum'da 27 derece olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya