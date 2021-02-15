Erzurum ve Erzincan'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Erzurum ve Erzincan çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Erzurum ve Erzincan çevreleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren Erzincan merkez ve güney ilçeleri ile Erzurum'un batı ve güney ilçelerinin, gece saatlerinden itibaren ise Ardahan çevrelerinin aralıklı hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük sıcaklık Ağrı'da sıfırın altında 1 derece, Kars ve Ardahan'da 1, Erzurum'da 2, Iğdır'da 3, Tunceli'de 4, Erzincan'da 9 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 15, Tunceli'de 14, Erzincan'da 12, Ardahan'da 9, Ağrı'da 8, Erzurum ve Kars'ta 6 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Sarıkamış'ta 52 ve Konaklı'da 29 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus olayı, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi ile Erzurum ve Erzincan çevrelerinde 30 ila 50 kilometreyi bulacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya