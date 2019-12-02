Erzurum ve Erzincan'da kardan dolayı 326 yol ulaşıma kapandı

02.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:00

Erzincan ve Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 326 köy ve mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da dün akşamdan itibaren devam eden ve özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Refahiye'de 105, Çayırlı'da 4 ve Tercan'da 20 olmak üzere 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip, 7 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 3 kepçe ve kar makineleri çalışma yapıyor.

Erzurum



Erzurum'da dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 197 mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, kapalı köy yollarını açmak için iş makineleri desteğinde çalışma başlattı.

Her iki kentte Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda ve ana arterlerde ulaşımın kardan dolayı kapanmaması için kar küreme çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA