Kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Kar yağışı etkisini sürdürüyor

16.01.2021 03:09 | Son Güncelleme: 16.01.2021 03:56

Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Erzincan'da etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitleri ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, yoğun kar yağışı ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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