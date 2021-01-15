Kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
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Kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

15.01.2021 00:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 01:21

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan, Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

Kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
Kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
Kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor
Kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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