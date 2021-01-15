Kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan, Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir