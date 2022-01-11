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Erzurum ve Erzincan'da kar bekleniyor

Erzurum ve Erzincan'da kar bekleniyor
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum ve Erzincan çevrelerinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis, pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek. Bölgede rüzgarın güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 1, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 15, Kars'ta 13, Ağrı ve Erzurum'da 6, ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Erzincan'da 6, Iğdır'da 4, Tunceli'de 5, Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ağrı'da 3 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak Merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde 114, Ergan Kayak Merkezi'nde 34, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 37 santimetre ölçüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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