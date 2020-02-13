Erzurum ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli
Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.
Erzurum ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri yapılamadı.
Erzurum Havalimanından yapılması planlanan Erzurum-Ankara ile Erzurum-İstanbul seferlerinden 3'ü, yoğun kar ve tipi nedeniyle iptal edildi. İlerleyen saatlerde bu illere yapılacak 2 seferin de gecikmeli yapılacağı öğrenildi.
Erzincan Havalimanından da İstanbul-Erzincan ve Erzincan-İstanbul seferlerinin olumsuz hava koşullarının devam etmesi dolayısıyla yapılamadığı bildirildi.
Seferler, hava şartlarının düzelmesi durumunda gerçekleştirilecek.