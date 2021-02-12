Erzurum ve Erzincan'da gece kar yağışı bekleniyor

Erzurum ve Erzincan'da geceden itibaren aralıklı kar yağışı görülecek.

Erzurum ve Erzincan'da geceden itibaren aralıklı kar yağışı görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum ve Erzincan'da ise gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars'ta 5, Erzurum'da 4, Erzincan, Iğdır ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü. Tunceli'de ise gece sıcaklık 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Erzincan ve Tunceli'de 14, Iğdır'da 13, Kars, Erzurum ve Ardahan'da 9, Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlığı ise kayak merkezlerinden Palandöken'de 97, Sarıkamış'ta 51 ve Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç