Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yüzünden araçların camları buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yüzünden araçların camları buz tuttu

AA, Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yüzünden araçların camları buz tuttu

Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

ARDAHAN (AA) - Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu, şadırvanlar ve kaldırımlar buz tuttu.

Araçların camlarının da buzla kaplandığı kentte belediye ekiplerinin buz ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Ardahan'da soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.

Kaldırım ve yollarda buzlanma meydana gelen ilde vatandaşlar ve sürücüler yollarla ilerlemekte güçlük çekti.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan, Erzurum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title