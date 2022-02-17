Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
AA, İlhami Erkılıç - Güncel
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Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
ARDAHAN (AA) - Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Soğuk hava nedeniyle kentteki yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
AA / İlhami Erkılıç - Güncel