Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli sağanak ile dolunun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum ve Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve dolu beklendiği belirtildi.

Açıklamada, etkili olabilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması istendi.

Kaynak: AA