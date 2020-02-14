Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

14.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:42

Erzurum ve Ardahan'da kar yağışının yanı sıra soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Bazı otomobillerin soğuk nedeniyle çalışmadığı kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, şadırvan ve çeşmeler dondu. Bazı vatandaşlar otomobillerini soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Öte yandan kentteki belediye ekiplerince yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürütülüyor.

Ardahan'da da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, yaban hayvanları da beyaz örtüyle kaplanan arazilerde yiyecek arıyor.

Kaynak: AA